WASHINGTON, 28 OTT - Alvin Hellerstein, il giudice di Manhattan che guidava il processo contro Nicolas Maduro, è morto a 92 anni. Lo riporta il New York Times. In quasi 30 anni di carriera Hellerstein si è occupato di molti casi di alto profilo, dai processi per l'attacco dell'11 settembre a quelli per il genocidio in Sudan fino al caso sui pagamenti alla pornostar Stormy Daniels da parte di Donald Trump. Ebreo ortodosso, era stato nominato giudice federale per il distretto meridionale di New York nel 1998 dall'allora presidente Bill Clinton. Era uno dei giudici in carica più longevi degli Stati Uniti e, per i media israeliani "non era un magistrato qualunque". Conduceva "una vita all'insegna della fede ebraica, osservava lo Sabbath, pregava tutti i giorni e giocava a tennis con "il suo gruppo di rabbini". Hellerstein era balzato al centro delle cronache tre anni fa, quando ha respinto la richiesta del tycoon di trasferire il caso Daniels dal tribunale statale di New York a quello federale. Le strade del giudice e quella del presidente americano si sono incrociate di nuovo quando, all'inizio dell'anno scorso, ha negato all'amministrazione la possibilità di espellere presunti membri della gang venezuelana di Tren de Aragua in base all'Alien Enemies Act, la legge di guerra del 1789 invocata da Trump per facilitare le deportazioni.
Morto a 92 anni Hellerstein, giudice del processo a Nicolas Maduro negli Usa
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