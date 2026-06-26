CUTROFIANO, 26 GIU - È stato operato nella notte ed è attualmente ricoverato in rianimazione in prognosi riservata nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce il 15enne (16 anni li compirà a ottobre) rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale 363 che collega Maglie a Cutrofiano, all'altezza di Corigliano d'Otranto (Lecce). Nell'incidente è morto il 16enne Lorenzo Polo, che era alla guida della moto a bordo della quale i due viaggiavano, entrambi residenti a Cursi. Domani si celebreranno i funerali del 16enne, figlio di un militare che dopo la tragedia sta tornando da una missione all'estero. Il ragazzo ferito ha riportato fratture agli arti superiori e inferiori e un trauma polmonare. La dinamica dello schianto è ancora da accertare. L'ipotesi dei carabinieri è quella dell'incidente autonomo. Il 16enne, cioè, avrebbe perso il controllo della moto, cadendo e trascinandosi sull'asfalto per diversi metri. Entrambi i ragazzi indossavano il casco. Sulla moto, a quanto si apprende, non ci sono segni che facciano ipotizzare il coinvolgimento di un altro mezzo. Saranno comunque acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, anche sulla base della testimonianza fornita dall'automobilista che per primo ha soccorso i ragazzi e che ha riferito di aver visto un'auto sfrecciare e allontanarsi in quegli istanti sul luogo dell'incidente.
Morto 16enne in moto nel Leccese, amico 15enne in rianimazione
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