ROMA, 23 SET - Fino a nuova disposizione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il Parco archeologico del Colosseo proroga a domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del PArCo. Lo comunica ParCo in una nota.
Morte operaio, prorogata a domani la chiusura del Colosseo
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