PIETRACATELLA, 06 NOV - Sta per iniziare una perquisizione nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella. Si tratta dell'abitazione dove vivevano anche Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella, 50, avvelenate con la ricina a dicembre dello scorso anno. Gli agenti della Questura di Campobasso sono arrivati davanti allo stabile poco dopo le 9. Stando a quanto si apprende al termine della perquisizione di questa mattina la casa sarà dissequestrata.
Morte avvelenate, nuova perquisizione in casa Di Vita a Pietracatella
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiPIETRACATELLA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...