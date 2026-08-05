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Montenegro, 'nessun hub Ue per i rimpatri sul nostro territorio'

BRUXELLES, 05 AGO - Il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajić, ha smentito le notizie sulla possibilità di realizzare un centro Ue per i rimpatri nel Paese. "In merito alle notizie diffuse dai media su una presunta lista preliminare di Paesi in cui l'Ue potrebbe istituire centri per l'accoglienza e il rimpatrio, desidero precisare che il Montenegro non ha avviato alcuna trattativa per l'istituzione di tali centri sul proprio territorio. Il governo non ha ricevuto alcuna iniziativa ufficiale in tal senso. Qualora tale iniziativa venisse presentata, la nostra risposta sarà negativa", ha scritto il premier.

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