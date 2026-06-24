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Mondiali: Panama-Croazia 0-1

ROMA, 24 GIU - Panama-Croazia 0-1 nella seconda giornata del gruppo L del Mondiale 2026. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, finito 0-0, nella ripresa Budimir sblocca il match al 54' portando in vantaggio i croati. Poco dopo Marco Pasalic si divora il raddoppio su illuminante assist di Modric. Il Panama sfiora più volte il pareggio, ma non riesce segnare e viene eliminato dopo due sconfitte in altrettante giornate.

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