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Mondiali: Colombia-Congo 1-0

ROMA, 24 GIU - Colombia-Congo 1-0 nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. Dopo un primo tempo bloccato, finito 0-0, nella ripresa Munoz sblocca la partita al 76' portando in vantaggio i sudamericani. Il risultato del match, arbitrato dall'italiano Maurizio Mariani, non cambia più nonostante altre occasioni per raddoppiare della Colombia, che si vede annullare anche due reti per fuorigioco. Sudamericani primi in classifica a punteggio pieno nel gruppo K, con due punti di vantaggio sul Portogallo.

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