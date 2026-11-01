PARIGI, 01 NOV - È stata aperta un'inchiesta per "tentato omicidio ai danni di pubblici ufficiali" in seguito al lancio di una molotov contro alcuni gendarmi a Parigi, avvenuto durante le manifestazioni di ieri. Lo ha reso noto stamattina la procura di Parigi, interpellata dall'agenzia Afp. Ieri il ministro dell'Interno Laurent Nuñez aveva definito "tentato omicidio" il lancio di una molotov contro un gendarme mobile a Parigi. Immagini eloquenti - tra cui fotografie e video dell'Afp - hanno mostrato l'esplosione di un ordigno artigianale ai piedi di un membro delle forze dell'ordine presso Porte de Charenton (nel XII arrondissement), provocandogli ferite lievi.
Molotov contro gendarmi, procura Parigi apre fascicolo per tentato omicidio
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