BERLINO, 01 SET - "La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto". Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt, in conferenza stampa a Berlino con il ministro degli esteri Johann Wadephul. Il ministro ha citato le prove valutate dai servizi e degli enti deputati alla sicurezza in Germania.
Ministro Interno tedesco, la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia
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