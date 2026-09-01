BERLINO, 01 SET - "Il consolato tedesco in Russia viene chiuso dal 18 settembre. Il contratto della Casa russa viene risolto. Inaspriremo i controlli sulle persone". Lo ha detto il ministro degli Esteri Johann Wadephul a Berlino, elencando le misure contro la Russia dopo gli attacchi ibridi a Lipsia.
Ministro Esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e Casa russa
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