BUENOS AIRES, 03 AGO - Il presidente ultraliberale argentino, Javier Milei, ha accusato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez di utilizzare l'arrivo dei migranti per "naturalizzarli" e ottenere poi i loro voti per "perpetuare la sua tirannia". "Nel caso della Spagna, (Pedro) Sánchez sta usando questi migranti per naturalizzarli e ottenere i loro voti, per, diciamo, perpetuare la sua tirannia", ha dichiarato il presidente argentino in un'intervista al canale televisivo LN+, rispondendo a una domanda sulla crisi migratoria di Ceuta. Giovedì, il presidente argentino ha firmato un decreto che vieta l'ingresso e prevede l'espulsione dal territorio nazionale per gli stranieri colpevoli di diffondere "messaggi d'odio o violenza" contro i cittadini argentini per ragioni legate alla nazionalità. La misura si estende anche a coloro che compiano "atti di oltraggio verso i simboli patri".
Milei su Ceuta, 'Sanchez usa i migranti per perpetuare la sua tirannia'
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