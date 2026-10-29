WASHINGTON, 29 OTT - Il Dipartimento di Giustizia ha iniziato a emettere una raffica di mandati di comparizione nell'ambito di un'indagine penale sulla corsa al Senato in Alaska e sui presunti tentativi dei democratici di reclutare un candidato omonimo del senatore repubblicano in carica a caccia della rielezione. Lo riporta Abc citando alcune fonti, secondo le quali i mandati segnano una nuova esclation negli sforzi dell'amministrazione di interferire nel voto a cinque giorni dalle elezioni di metà mandato.
Midterm, 'dipartimento di Giustizia spicca mandati su sfida in Alaska'
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