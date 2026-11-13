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Microsoft, 'servizi in miglioramento, ripristino a fasi'

MILANO, 13 NOV - Proseguono le attività di recupero delle piattaforme Microsoft, i cui disservizi sono partiti oltre 16 ore fa. Tramite X, l'azienda ha fatto sapere che "le azioni di ripristino sono in corso su tutta l'infrastruttura interessata e stanno procedendo in fasi. Stiamo osservando miglioramenti incrementali in diversi carichi di lavoro, ma lo stato di salute del servizio rimane variabile e la capacità non è ancora tornata completamente ai livelli base".

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