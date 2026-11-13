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Microsoft: 'nessuna indicazione su blocco voli Usa legato a disservizi Outlook'

WASHINGTON, 13 NOV - Microsoft ha riferito di "non avere alcuna indicazione che il blocco dei voli" disposto dalla Faa negli Usa sia correlato al "disservizio globale," di Outlook. Il gruppo di Redmond sta ancora lavorando al ripristino dei suoi servizi.

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