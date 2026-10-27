CITTÀ DEL MESSICO, 26 OTT - Le autorità federali messicane hanno varato una nuova normativa per combattere il lavoro irregolare nel settore agroalimentare. Per mantenere i permessi di vendita all'estero le aziende dovranno dimostrare che il personale dell'intera catena produttiva è assunto regolarmente. Dopo cinque anni di studio la misura è entrata in vigore il primo ottobre come programma pilota per gli esportatori di avocado e verrà progressivamente estesa a frutti rossi, pomodori e altre colture. Il certificato di esportazione agricola attribuisce alle imprese la responsabilità di controllare i propri fornitori. "L'esportatore dovrà dimostrare che tutta la sua catena del valore è gestita da manodopera formale", ha spiegato Alejandro Salafranca, dirigente del ministero del Lavoro. La verifica avviene tramite una piattaforma digitale che incrocia i dati governativi per calcolare i lavoratori effettivamente necessari a produrre i volumi dichiarati in dogana. Il sistema automatizzato deciderà il blocco o il via libera alle merci. "Se ottieni il certificato puoi esportare, altrimenti no", ha riassunto il funzionario. Conclusa la fase di prova temporanea le verifiche diventeranno tassative. Da novembre 2027 chi registrerà un livello di conformità inferiore al 60% subirà la sospensione definitiva dai mercati internazionali, obbligando di fatto le aziende a vigilare sui propri campi per non bloccare i carichi.
Messico, stretta sul lavoro nero per le esportazioni agricole
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