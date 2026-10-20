CITTÀ DEL MESSICO, 19 OTT - Il governo del Messico presenterà una denuncia negli Stati Uniti per la morte di un cittadino messicano detenuto dal Servizio di immigrazione e controllo doganale statunitense (Ice), avvenuta in un centro di detenzione a Laredo, in Texas. Lo ha annunciato la presidente Claudia Sheinbaum, precisando che l'uomo, fermato a giugno, soffriva di diabete e ipertensione e potrebbe non aver ricevuto tutti i farmaci necessari, secondo quanto riferito dai familiari. Il decesso è avvenuto sabato 17 ottobre nel centro di detenzione per migranti Rio Grande. La causa della morte non è stata ancora accertata e sono in corso accertamenti medico-legali. La vittima è stata identificata dai media statunitensi come Emiliano Andrade Covarrubias, 56 anni. Con questo caso salgono a 18 i cittadini messicani morti sotto la custodia delle autorità migratorie statunitensi o durante operazioni di controllo dell'immigrazione dal gennaio 2025, secondo il conteggio della diplomazia messicana. Sheinbaum ha annunciato un rafforzamento dell'assistenza consolare e iniziative legali per chiarire le circostanze del decesso e accertare eventuali responsabilità.
Messico, denuncia negli Usa per la morte di un migrante sotto custodia dell'Ice
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiCITTÀ DEL MESSICO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...