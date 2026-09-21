BERLINO, 21 SET - "Il voto va oltre la mia persona, viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, commentando a Berlino il risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la Cdu, nel Meclemburgo Pomerania Anteriore, dove il partito è fuori dal parlamento regionale, e a Berlino dove ha perso contro la Linke.
Merz, voto va oltre la mia persona, profondo mutamento sistema dei partiti
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