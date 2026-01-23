Merz, Ue si difenderà dai dazi con tutti gli strumenti possibili

ROMA, 23 GEN - "Ci difenderemo con tutti gli strumenti possibili. I Paesi di tutto il mondo sappiano che noi siamo pronti a difenderci". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il vertice intergovernativo tra Italia e Germania rispondendo a una domanda su possibili controdazi dell'Ue verso gli Stati Uniti. "Siamo in grado - ha aggiunto - di convocare il Consiglio europeo straordinario e l'azione dimostrata in questa settimana è la dimostrazione di quello che possiamo fare. Quello che era stata minacciato da Trump non è accaduto. Dobbiamo essere uniti e reagire in tempo reale. Meloni ed io siamo due premier fermamente convinti di fare tutto il possibile per l'Unione europea". "Possiamo fare accordi commerciali con i Paesi che la pensano come noi sull'apertura del mercato", ha aggiunto.