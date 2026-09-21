BERLINO, 21 SET - "Questa elezione è una profonda cesura" per la Cdu. Il fatto che il partito non sia entrato nel parlamento regionale del Meclemburgo Pomerania è "un avvenimento drammatico" e un "colpo duro che avrà un impatto duraturo e sul quale dovremo confrontarci molto a lungo con questo risultato". Lo ha detto il canceliere tedesco Friedrich Merz commentando le elezioni di ieri a Berlino.
Merz, cesura profonda per la Cdu, drammatica l'esclusione dalla Pomerania
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...