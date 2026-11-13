DUBLINO, 13 NOV - "E' scontato" che la Germania sia a negoziati sulla guerra in Ucraina. A dirlo è il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa a Dublino. "La Russia vuole discutere delle questioni relative all'architettura di sicurezza europea. Non c'è bisogno di parlarne. Esiste già", ha affermato quindi Merz, sottolineando: "È stata Mosca, e solo Mosca, a distruggere l'ordine di pace di Helsinki".
Merz, 'Berlino sarà a negoziati, non serve discutere architettura sicurezza europea'
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