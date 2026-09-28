BRUXELLES, 28 SET - Mercoledì prossimo - a quanto apprende l'ANSA - il Consiglio Atlantico affronterà il tema degli attacchi ibridi all'interno dell'Alleanza, per un giro di tavolo sullo stato dell'arte rispetto alla risposta da dare. Allo stesso tempo, il segretario generale della Nato Mark Rutte prenderà parte alla riunione del Coreper, il comitato del rappresentanti permanenti presso l'Ue.
Mercoledì gli attacchi ibridi al tavolo Nato, Rutte al Coreper Ue
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