BRUXELLES, 26 NOV - Sulla vicenda e la lettera di Gianni De Gennaro "penso che sia una questione che ha scioccato tutti e anche me. Le sue parole ci colpiscono molto ma penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento è aiutare le procure che stanno lavorando perché si possa fare chiarezza". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo a Bruxelles.
Meloni, 'vicenda De Gennaro mi ha scioccato, fare chiarezza'
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