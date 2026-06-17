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Meloni, 'Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie'

EVIAN, 17 GIU - "Mi pare che Futuro Nazionale abbia chiuso" ad una alleanza con il centrodestra, "io non mi sto ponendo il problema, per vincere le elezioni" bisogna "governare bene il resto sono alchimie, io mi occupo di fare al meglio il mio lavoro". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7.

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