ROMA, 08 OTT - "E a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera della riforma della legge elettorale.
Meloni su legge elettorale, risposta coi fatti a chi sperava in un centrodestra diviso
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...