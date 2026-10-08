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Meloni su legge elettorale, risposta coi fatti a chi sperava in un centrodestra diviso

ROMA, 08 OTT - "E a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera della riforma della legge elettorale.

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