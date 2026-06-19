BRUXELLES, 19 GIU - "Certe cose meritano una riposta immediata. Non so perché il presidente degli usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente". Lo ha detto Giorgia meloni in un video pubblicato sui suoi account social.
Meloni, 'spiace Trump non abbia stessa determinazione con nemici Occidente'
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