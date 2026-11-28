ROMA, 28 NOV - "Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano. Il coro oltraggioso rivolto a Eugenia Roccella e alla sua famiglia è indegno. A lei va tutta la mia solidarietà e il mio affetto. C'è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni,
Meloni, si vergogni chi ha superato limite decenza, vicina a Roccella
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