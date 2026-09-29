Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Meloni ringrazia Kuwait e Q8, 'accolto l'appello del governo'

ROMA, 29 SET - "Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l'appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...