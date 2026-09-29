ROMA, 29 SET - "Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l'appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione.
Meloni ringrazia Kuwait e Q8, 'accolto l'appello del governo'
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