BERLINO, 24 GIU - Bisogna "rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei Paesi dell'E5, dopo il vertice a Berlino.
Meloni, rafforziamo il legame transatlantico, un pilastro dell'unità dell'Occidente
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