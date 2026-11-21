ROMA, 21 NOV - "Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore". Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Meloni, profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di De Gennaro
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