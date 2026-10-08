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Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari

ROMA, 08 OTT - "Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e - di nuovo - il proprio parlamentare. Il centrodestra reintroduce il voto di preferenza, che mancava da oltre trent'anni, restituendo ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'ok definitivo alla legge elettorale. "Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani".

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