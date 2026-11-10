ROMA, 10 NOV - "Non c'è la questione di una mancata firma, quando ci sono questioni sono contenta di commentarle ma in questo caso è un impedimento fisico temporaneo, tanto che il ministro Crosetto è al Copasir, penso che quando avrà terminato la sua presenza all'Ecofin" Giancarlo Giorgetti "tornerà a Roma e firmerà il pacchetto" di nuovi aiuti per l'Ucraina. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando alla Fiera di Bologna per visitare l'Eima.
Meloni, non c'è una questione, quando sarà a Roma Giorgetti firmerà
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