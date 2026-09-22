ROMA, 22 SET - "Nel privato abbiamo fatto la detassazione degli aumenti contrattuali, portata al 5%. Dagli studi che ha il ministero del Lavoro, la misura ha riguardato oltre 4 milioni di lavoratori che hanno avuto un aumento grazie a questa misura. E' una misura che voglio confermare nella prossima legge di bilancio. Piano piano stiamo recuperando con i salari". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni a Porta a Porta su Rai Uno.
Meloni, in manovra confermiamo la detassazione degli aumenti contrattuali
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