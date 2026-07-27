TORINO, 27 LUG - La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno lasciato il cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, dove stamani hanno effettuato un sopralluogo dopo gli attacchi di sabato nel corso della marcia No Tav. Meloni e Piantedosi sono risaliti sui due elicotteri con cui erano arrivati, per fare ritorno all'aeroporto di Torino Caselle.
Meloni e Piantedosi lasciano la Val di Susa in elicottero
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