Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Meloni e Piantedosi lasciano la Val di Susa in elicottero

TORINO, 27 LUG - La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno lasciato il cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, dove stamani hanno effettuato un sopralluogo dopo gli attacchi di sabato nel corso della marcia No Tav. Meloni e Piantedosi sono risaliti sui due elicotteri con cui erano arrivati, per fare ritorno all'aeroporto di Torino Caselle.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TORINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...