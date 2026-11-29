ROMA, 29 NOV - "Congratulazioni agli amici NunezFeijoo e Santi_ABASCAL per il risultato elettorale conseguito dal centrodestra in Spagna. L'affluenza record di oggi è un bel segnale per tutta l'Europa di vitalità democratica e della fiducia dei cittadini nel valore della partecipazione politica. A nome del Governo italiano rivolgo alla squadra di Ppopular e Vox_es i migliori auguri di buon inizio, in attesa di lavorare insieme a beneficio delle nostre Nazioni". Così la premier Giorgia Meloni commenta i primi risultati del voto in Spagna.
Meloni, congratulazioni agli amici Feijo e Abascal, affluenza bel segnale
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