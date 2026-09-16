ROMA, 16 SET - "Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Oggi in Consiglio dei Ministri - scrive - abbiamo approvato l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motoveicoli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino".
Meloni, altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa sulla proprietà
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