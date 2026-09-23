WASHINGTON, 23 SET - La first lady Melania Trump ha suonato la campana di apertura degli scambi a Wall Street, nell'ambito del lancio di Imperia, la sua nuova iniziativa che punta a sostenere le donne leader nel mondo degli affari. "Questa è la mia nuova iniziativa, incentrata sulla promozione della leadership, dell'influenza e del potere economico delle donne", ha risposto la first lady ospite di Fox News, spiegando la sua iniziativa descritta anche come una 'Davos per donne dirigenti'.
Melania Trump suona la campana di apertura a Wall Street e lancia Imperia
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