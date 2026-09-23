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Melania Trump suona la campana di apertura a Wall Street e lancia Imperia

WASHINGTON, 23 SET - La first lady Melania Trump ha suonato la campana di apertura degli scambi a Wall Street, nell'ambito del lancio di Imperia, la sua nuova iniziativa che punta a sostenere le donne leader nel mondo degli affari. "Questa è la mia nuova iniziativa, incentrata sulla promozione della leadership, dell'influenza e del potere economico delle donne", ha risposto la first lady ospite di Fox News, spiegando la sua iniziativa descritta anche come una 'Davos per donne dirigenti'.

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