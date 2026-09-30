WASHINGTON, 30 SET - Melania Trump ha siglato sei nuove partnership con altrettante aziende del settore tech tra le quali Amazon e Google per il progetto 'Fostering the Future Together'. Nel complesso, riferisce l'ufficio della first lady, i nuovi partner hanno stanziato oltre 23 milioni di dollari in risorse educative, strumenti e competenze a favore dei giovani di tutto il mondo. In particolare, Google ha messo a disposizione 4 milioni di dollari, Intel metterà a disposizione la propria tecnologia in dieci paesi, Adobe fornirà strumenti gratuiti di studio potenziati dall'intelligenza artificiale. "Apprezzo profondamente l'impegno di queste aziende tecnologiche e do loro il benvenuto nel movimento 'Fostering the Future Together'", ha commentato la first lady.
Melania Trump sigla accordi con sei big tech per l'iniziativa a favore dei giovani
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