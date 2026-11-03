WASHINGTON, 03 NOV - La First Lady Melania Trump riunisce alla Casa Bianca funzionari della Russia e dell'Ucraina in quello che è descritto dalla Casa Bianca come un "momento straordiario per l'America". L'appuntamento è per il 5 novembre, quando Melania rilascerà anche una dichiarazione sul cessate il fuoco a Oleshky alle 11 ora locale, le 17 americane.
Melania Trump riunisce alla Casa Bianca funzionari russi e ucraini il 5/11
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