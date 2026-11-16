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Medici, bene apertura Schillaci su manovra ma noi andiamo avanti

ROMA, 16 NOV - "E' positiva l'apertura del ministro della Salute Orazio Schillaci sulla manovra, per il reperimento di maggiori fondi da destinare al personale sanitario che in maniera esclusiva si dedica al Servizio sanitario nazionale. Ma la manifestazione del 5 dicembre a Roma con studenti, infermieri e professionisti sanitari resta confermata: vogliamo affermare unitariamente il principio che il Ssn va coltivato e difeso, è per i cittadini e non va svenduto". lo afferma all'ANSA il segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, Pierino Di Silverio. "Il governo - ha aggiunto - ascolti il ministro Schillaci".

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