ROMA, 15 NOV - Il principe William e l'erede al trono della Gran Bretagna visiterà Mumbai da domani per una visita di tre giorni nel corso della quale prenderà parte alla cerimonia dell'Earthshot Prize. premio annuale da lui co-fondato nel 2020 a sostegno dei promotori di progetti internazionali orientati alla sostenibilità e alla salvaguardia del globo. Lo ha annunciato oggi Ben Miller, Alto Commissario britannico ad interim in India, scrive l'agenzia Pti. William sarà accompagnato dalla moglie, la principessa Kate Middleton. Durante la visita il figlio di re Carlo III parteciperà inoltre a un evento di "gully cricket" (cricket di strada) e farà un viaggio sulla metropolitana. La coppia reale incontrerà il primo ministro Narendra Modi il 18 novembre nella capitale, ha riferito Miller. Uno dei momenti salienti della visita sarà l'evento dell'Earthshot Prize. Per l'edizione di quest'anno del premio sono state selezionate quindici soluzioni climatiche, suddivise in cinque categorie e che coinvolgono 20 persone. La visita rappresenta una splendida opportunità per celebrare la leadership dell'India in ambito climatico e dimostrare come il Regno Unito e l'India possano collaborare per affrontare una delle sfide più complesse a livello globale. L'India è già il terzo mercato al mondo per le energie rinnovabili e nutre piani ambiziosi per l'espansione dell'energia pulita, ha sottolineato Miller.
Media, 'William e Kate in visita di tre giorni in India, domani a Mumbai'
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