ROMA, 02 AGO - Due piloti che componevano l'equipaggio di uno dei due elicotteri antincendio che si sono scontrati in Grecia sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Non c'è stato invece alcun contatto con il secondo equipaggio e sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio. Lo scrivono l'agenzia stampa Amna e Ekathimerini.
Media, vivi i due piloti di uno degli elicotteri scontrati in Grecia
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