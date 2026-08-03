ROMA, 03 AGO - Raid ucrain hanno colpito nuovamente un centro logistico di Wildberries nella città di Khryastovo, nella regione russa di Vladimir. Lo riferiscono i canali Telegram russi, scrive il Kyiv Independent. Foto e video pubblicati sui social dai residenti locali mostrano una densa colonna di fumo nero che si alza dalla struttura. Poco prima dell'attacco, sono stati avvistati dei droni in volo sopra l'area. In un messaggio su Telegram, l'ufficio stampa di Wildberries ha confermato che si è sviluppato un incendio nella struttura, aggiungendo che in base alle prime informazioni non ci sono state vittime. Il Kyiv Independent non è in grado di verificare la notizia, mentre l'esercito ucraino non ha commentato l'attacco. L'entità dei danni non è chiara. Wildberries, spesso paragonata al gigante dell'e-commerce Amazon, ha subito diversi attacchi ucraini contro le sue strutture nelle ultime settimane mentre gli attacchi ucraini contro le infrastrutture russe continuano a intensificarsi. Ieri un altro magazzino della società di vendite online è stato colpito nella regione di Samara.
Media, un altro centro logistico di Wildberries nel mirino dei raid ucraini
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...