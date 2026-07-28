ROMA, 28 LUG - Un ponte nella zona di Kumamoto è parzialmente crollato a causa del terremoto che ha colpito il Giappone. La notizia è riportata da Sky News, che pubblica una foto di Reuters dove è visibile una corsia separata della struttura sott'acqua, mentre le auto percorrono la parte di ponte intatta.
Media, 'sisma Giappone, ponte parzialmente crollato a Kumamoto'
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