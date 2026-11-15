ROMA, 15 NOV - Circa 200 manifestanti hanno tentato di marciare da Liwasang Bonifacio verso il Philippine International Convention Center (Picc) a Pasay City (Manila), sede del vertice del 49esimo vertice dell'Asean(Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico). Lo riportano diversi media internazionali. Le forze dell'ordine hanno bloccato il corteo non autorizzato, dando origine a tafferugli. Secondo quanto riportato da Anadolu, almeno cinque persone sono state prese in custodia e 2 persone sono rimaste ferite. I manifestanti contestano l'imminente visita del presidente statunitense Donald Trump (atteso a Manila martedì 17 novembre per gli incontri collaterali). Il governo ha schierato quasi 23.000 agenti di sicurezza, tra cui oltre 19.000 agenti di polizia, per proteggere le sedi, gli hotel, le vie di trasporto e altri luoghi chiave durante il vertice. La polizia ha affermato di riconoscere e rispettare il diritto costituzionale dei cittadini alla riunione pacifica, esortando gli organizzatori a coordinarsi con le autorità locali e a rispettare le leggi vigenti che regolano le riunioni pubbliche per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
Media, scontri al vertice Asean a Manila, governo schiera circa 23 mila agenti
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