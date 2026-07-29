ROMA, 29 LUG - L'Arabia Saudita sta cercando di costruire una coalizione internazionale per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi: lo riporta Al Monitor. La composizione della coalizione non è ancora stata definita ed è tuttora oggetto di discussione con decine di Paesi. Al Monitor sostiene che circa 50 Paesi sono stati invitati a aderire.
Media, Riad al lavoro per costruire coalizione a difesa Mar Rosso dagli Houthi
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