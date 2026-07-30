ROMA, 30 LUG - Nella regione di Kherson, quattro persone sono state uccise e altre quattro ferite a causa degli attacchi russi. Lo riferisce Ukrainska Pravda, citando l'Ufficio del Procuratore Regionale di Kharkiv. "Secondo l'indagine, l'esercito russo ha attaccato la regione di Kherson con aerei, artiglieria a barile e droni di vario tipo. Alle 17:30, è stato registrato che quattro persone sono state uccise e altre quattro ferite a causa delle conseguenze dell'aggressione russa", riporta una nota. Nel villaggio di Bilozerka, i russi hanno diretto un drone contro un'auto civile, uccidendo un uomo di 63 anni e una donna di 56. Inoltre, una guardia di sicurezza di 56 anni è stata uccisa e tre persone sono rimaste ferite a causa di un attacco di bombe aeree russe sul territorio di un'impresa a Kherson. Un attacco con un drone, ha inoltre ucciso un uomo di circa 89 anni, nel villaggio di Daryivka. Nel villaggio di Urozhayne, un residente locale è rimasto ferito. Danneggiati anche edifici privati e residenziali, ospedali, il territorio dell'impresa, un autobus e automobili.
Media, 'quattro persone uccise da droni russi nella regione di Kherson'
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