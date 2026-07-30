ROMA, 30 LUG - Il governo polacco è propenso a credere che sia un missile russo l'oggetto caduto di notte in un villaggio vicino Lublino,in Polonia. Lo scrive Wirtualna Polska. "Tutto indica che si tratta di un missile russo", ha dichiarato una fonte governativa alla testata giornalistica, mentre gli artificieri continuano a esaminare il sito.
Media polacchi, missile russo caduto vicino Lublino in Polonia
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