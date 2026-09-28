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Media, più raid con droni in centro a Kiev, colpito anche il ministero della Scienza

ROMA, 28 SET - Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev: oltre al raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze ucraina che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andrii Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'università nazionale Ucraina Taras Shevchenko, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale e l'ambasciata tedesca.

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