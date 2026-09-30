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Media, piloti del volo FlyDubai sarebbero uno dell'Oman e l'altro emiratino

TEL AVIV, 30 SET - Diversamente da come avevano riferito in precedenza, media israeliani riferiscono adesso che i piloti dell'aereo FlyDubai diretto a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita, non sarebbero uno russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman, riferisce Ynet.

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