ROMA, 28 LUG - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non si incontreranno questa settimana a Washington, secondo quanto riferito al Times of Israel da un funzionario informato sui fatti. Tuttavia, ieri si sono visti seduti vicini durante un evento a porte chiuse, ha aggiunto il funzionario. Il ministro degli Esteri iraniano Gideon Sa'ar ha parlato però con il suo omologo ucraino Andriy Sibiha: "L'ho invitato il ministro a visitare Israele in occasione del 35° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi - scrive Sa'ar su X - Israele e Ucraina sono Paesi amici e auspico un ulteriore approfondimento della nostra cooperazione, anche attraverso la creazione di nuovi centri di formazione negli ospedali ucraini".
Media, 'niente incontro a Washington tra Netanyahu e Zelensky'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...